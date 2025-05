Polícia Militar apreende quase 10 kg de drogas em Itaitinga

Após denúncia anônima, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu quase 10 quilos de entorpecentes no município de Itaitinga. A ação ocorreu na noite da última terça-feira, 29, com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

LEIA TAMBÉM| Operação cumpre mandados de busca e apreensão em presídios no Ceará e em São Paulo