Trio é condenado por latrocínio que matou amapaense e deixou inglês paraplégico no Cumbuco

Três réus acusados de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) contra um casal de turistas foi condenado. A turista amapaense morreu e o companheiro dela, um inglês, foi baleado na ação, em 26 de julho de 2024. Os dois foram vítimas de criminosos em uma pousada no Cumbuco , em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, e Philip Donald Eric Gray, 38 anos, estavam no Ceará e se hospedaram no Cumbuco. Eles estavam com uma quantia em dinheiro em espécie e no dia que viajariam para fora do Estado foram surpreendidos por criminosos na pousada.

Os assaltantes balearam as duas vítimas, sendo que Ruth morreu e Philip foi socorrido. Ele permaneceu internado vários dias na UTI e ficou paraplégico. O casal mantinha um relacionamento há sete anos e viajava para se encontrar.

Mesmo internado, o inglês utilizava as redes sociais para denunciar o caso, que teve repercussão internacional. O Consulado da Inglaterra permaneceu em contato com a família do rapaz e, posteriormente, ele voltou ao país de origem. Philip relembra os momentos com Ruth com fotografias e declarações de amor.

Após a divulgação do resultado do julgamento, o inglês compartilhou, nas redes sociais, uma mensagem em português: "Nós conseguimos, meu amor. Fizemos Justiça para você, mas ainda há muitas outras pessoas para cair. Me sinto perdido sem você".