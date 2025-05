Operação prende oito suspeitos de integrar grupo criminoso cearense

As ações da Polícia Civil aconteceram nesta quarta-feira, 28, em Russas, no interior do Ceará, e no estado do Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi responsável pela prisão de oito suspeitos em operação realizada nesta quarta-feira, 28, no município de Russas, a 167,91 km de Fortaleza, e no estado do Rio de Janeiro. Os envolvidos são investigados por integrar grupo criminoso originário do Ceará.

Na ação, armas de fogo, drogas ilícitas (maconha e cocaína), aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Quatro homens, de 22, 23, 25 e 29 anos, foram presos; o quarteto possuía antecedentes por tráfico e uso de entorpecentes.