Chuva no Ceará: oito cidades tiveram registros nas últimas 24 horas

Tempo chuvoso no açude Penedo, em Maranguape, uma das cidades cearenses com registro de chuvas neste domingo, 25 / Crédito: FÁBIO LIMA

Oito cidades cearenses registraram chuvas nas últimas 24 horas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo dados da Fundação, nove postos de coleta, em oito municípios, apresentaram algum índice de precipitação. Os números ainda são preliminares, pois nem todos os locais enviam as informações em fins de semana e feriados.