Uece realiza a 2º fase do vestibular 2025.2 neste domingo e segunda-feira

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza, nos dias 25 e 26 de maio (domingo e segunda-feira), a segunda fase do vestibular 2025.2. Ao todo, 4.924 candidatos estão aptos a realizar as provas, que ocorrem das 9 horas às 13 horas. Nessa etapa, os estudantes farão quatro provas: uma de redação e três específicas, conforme o curso escolhido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vestibular Uece 2025.2: resultados são divulgados; CONFIRA gabarito e selecionados para a 2ª fase

São ofertadas 2.258 vagas, sendo 1.224 destinadas aos cursos de Fortaleza e 1.034 aos cursos ofertados no interior do Estado. Os candidatos dos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá devem estar atentos às datas, horários e locais de prova, conforme indicado no Cartão de Informação do Candidato. A instituição recomenda que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, ou seja, às 8 horas.