O POVO+ é finalista em prêmio nacional de Jornalismo Socioambiental

As repórteres do O POVO+ Karyne Lane (esquerda) e Ludmyla Barros (direita), finalistas do Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental / Crédito: Montagem / O POVO+

As repórteres do O POVO+ Karyne Lane e Ludmyla Barros são finalistas da primeira edição do Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental. Tanto a série de reportagens "Os Impactos dos Agrotóxicos", quanto a série "Áreas Verdes em Fortaleza" foram indicadas na categoria Melhor Cobertura Socioambiental Local.

A premiação reconhece conteúdos jornalísticos que tenham se debruçado a desvendar os meandros de cadeias de produção que impactam a biodiversidade, comunidade indígenas e ribeirinhas, povos das florestas e quilombolas, a manutenção das florestas, assim como as práticas dos setores agricultor e de produção de energia.

Saiba mais sobre as reportagens indicadas Assinada por Karyne Lane, a série de reportagens "Impacto dos Agrotóxicos" mostra os efeitos da aprovação do uso de drones na pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará a partir de Limoeiro do Norte, agropolo fruticultor e terra de Zé Maria do Tomé. Na esteira desse tema, o especial em sete episódios aborda o legado do agricultor assassinado em 2010 e investiga as camadas de um problema silencioso e invisível que cresce em solo brasileiro. “Essas reportagens nasceram do compromisso com pautas que afetam a vida de todos nós, seja pela contaminação silenciosa dos agrotóxicos, seja pela necessidade vital de preservar as áreas verdes nas cidades", comentou a repórter.

Saiba mais sobre o Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental Promovido pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor) e pela Embaixada Britânica no Brasil, o Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental é uma homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, brutalmente assassinados no Vale do Javari, estado do Amazonas, em junho de 2022. Bruno e Dom se dedicavam à defesa da Amazônia, das comunidades indígenas e ribeirinhas e da preservação ambiental. Segundo a organização do prêmio, a iniciativa busca não apenas celebrar o legado de ambos, mas também "reforçar o papel fundamental do jornalismo na promoção dos direitos humanos, na proteção da natureza e dos povos indígenas, com objetivo de assegurar um futuro mais justo e sustentável para as próximas gerações".