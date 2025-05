Triplo homicídio em Maracanaú: Polícia conduz pessoa para prestar depoimento

A declaração foi feita na noite desta quinta durante a cerimônia alusiva aos 190 anos da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O secretário afirmou ser cedo para determinar autoria ou motivação do crime, mas garantiu que as Forças de Segurança do Estado não irão “parar um segundo sequer dia e noite atrás desses criminosos”.

Na ocasião, Sá ressaltou ainda ser preciso o endurecimento da legislação penal no Brasil visando “separar o joio do trigo”, ou seja, os criminosos acusados de crimes graves daqueles que praticaram crimes menos graves.



Como O POVO já mostrou durante esta manhã, os três homens mortos estavam a caminho do trabalho quando foram surpreendidos pelos assassinos. Estes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que morreram no local do crime — ao lado da barragem do Rio Maranguapinho.



Os corpos foram encontrados pela Polícia ao lado das bicicletas nas quais as vítimas trafegavam. Eles, que não tiveram a identidade divulgada, estavam indo em direção a um canteiro de obras onde atuavam como serventes.