Turismo do Ceará tem segundo melhor desempenho do Nordeste em 2025

Com crescimento de 7,2%, o Ceará obteve o 2º melhor desempenho no volume de atividades turísticas do Nordeste no primeiro trimestre de 2025 quando comparado com igual período do ano anterior.

O resultado do Estado foi 1,4 ponto percentual (p.p.) maior que o do Brasil (5,4%) e, na Região, só ficou atrás do da Bahia. (8,9%).