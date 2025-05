Bibliotecas reformadas são entregues no interior do Ceará

Os projetos "Territórios da Leitura" e "Ventos do Saber" revitalizam bibliotecas em escolas públicas do Ceará para estimular o hábito de leitura

Duas bibliotecas públicas reformadas serão entregues neste mês no interior do Ceará. A ação faz parte dos projetos “Territórios da Leitura” e “Ventos do Saber”, que prometem abrir 20 espaços até setembro. As primeiras inaugurações acontecem em Quixadá e Russas, na segunda-feira, 19, e depois em São Gonçalo do Amarante, na sexta-feira, 23.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 16 bibliotecas em 12 cidades do interior do Ceará e quatro em dois municípios do Rio Grande do Norte, os projetos são uma ação que revitaliza bibliotecas de escolas públicas para estimular o hábito de leitura. As cidades de Iguatu, Brejo Santo, Maracanaú, Santa Quitéria e Pacatuba também serão agraciados.

As bibliotecas recebem melhorias estruturais e novos equipamentos: pintura, móveis planejados, pufes, mesas, computadores, smart TVs, ar condicionado e jogos educativos. O acervo também é ampliado com a doação de 200 livros de literatura infanto-juvenil.

O realizador dos projetos e sócio-diretor da Invento Produções Culturais, Emídio Sanderson, o principal objetivo é democratizar o acesso à leitura por meio da revitalização das bibliotecas escolares. "Que a biblioteca possa continuar cumprindo e se mantendo viva e ativa na formação das crianças e dos adolescentes, mesmo após o termino do projeto na escola", diz.



Com a próxima entrega, na escola Padre Vicente Gonçalves, no Quixadá, Emídio afirma que a equipe por trás do projeto faz uma "celebração ao livro e à entrega desse espaço", por meio da leitura de histórias para crianças e uma visita na biblioteca, para que os estudantes conheçam e se sintam atraídos ao espaço e à literatura.