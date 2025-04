6 livros para as crianças lerem no Dia da Literatura Brasileira

A profissional ressalta que as obras valorizam as riquezas culturais do Brasil e podem ser usadas como uma importante ferramenta no processo de alfabetização. “A literatura infantil ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita de maneira envolvente e lúdica. Contribui para que as crianças associem o aprendizado ao prazer, incentivando a curiosidade. Além disso, enriquece o vocabulário e ajuda no desenvolvimento da consciência fonológica (rimas e aliteração)”, explica.

Ademais, Paula Furtado afirma que a principal contribuição da literatura infantil é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, porque ajudam as crianças a entenderem suas emoções e valores. “Ao se projetarem nos personagens e nos enredos das histórias, as crianças refletem sobre suas próprias experiências, e isso faz com que desenvolvam empatia, compreensão e habilidades interpessoais”, diz.

Para entrar no clima do Dia da Literatura Brasileira, Paula Furtado — que também é especialista em contação de histórias e arteterapia — lista 6 obras nacionais, a começar pela sua, para que pais e educadores pratiquem a leitura com as crianças. Confira!

1. O papagaio mentiroso

“O Papagaio Mentiroso” traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível (Imagem: Divulgação | Editora Girassol)

A obra de Paula Furtado trabalha, de forma lúdica e terapêutica, a questão da mentira na infância e traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível e educativa.