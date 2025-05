Sistemas dinâmicos ganham destaque em obra para escolas no Ceará

Livro "Alice no País da Dinâmica – Sistemas Dinâmicos para o Ensino Médio" apresenta conceitos avançados da matemática de forma acessível e lúdica para estudantes e professores do Ensino Médio

No próximo dia 15 de maio, será lançado no auditório do Instituto Federal do Ceará (IFCE) o livro "Alice no País da Dinâmica – Sistemas Dinâmicos para o Ensino Médio", do professor e pesquisador Yuri Lima.

O evento, que tem entrada gratuita e é aberto ao público, contará com apresentação da Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) e com a palestra “Alguns problemas olímpicos bacanas”, ministrada pelo professor Carlos Gustavo Moreira, pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).