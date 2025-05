UFC concede graduação póstuma a Bergson Gurjão, estudante morto na ditadura

O título foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consuni) e visa a reparação histórica após o assassinato do estudante em maio de 1972, aos 25 anos. A cerimônia deve acontecer no dia 16, às 17h30min na Concha Acústica da Reitoria, localizada no bairro Benfica.

O estudante de Química e líder estudantil Bergson Gurjão Farias receberá o título de graduação post mortem em solenidade na Universidade Federal do Ceará (UFC) após mais de 50 anos da morte pela repressão da ditadura militar brasileira . A cerimônia ocorre nesta sexta-feira, 16, véspera do aniversário do homenageado, com a presença de familiares.

A vice-reitora e professora, Diana Azevedo, comenta que este gesto é um ato de memória e reparação por todos os que foram obrigados a se afastar da instituição nos "anos de chumbo". E concluiu: "É preciso que as novas gerações conheçam a história para não repetir os mesmos erros do passado, particularmente as violências contra a dignidade humana".

Anos de militância

Bergson foi vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na década de 1960. Devido aos decretos e limitações desse período, o estudante teve sua matrícula cancelada e foi perseguido em virtude de seus posicionamentos políticos.

Bergson foi guerrilheiro clandestino e participou na Guerrilha do Araguaia, movimento armado no sul do Pará contra a ditadura e tentativa de instaurar um governo socialista no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1970.



Após ser capturado pelo Exército Brasileiro na mesma época, Bergson foi assassinado. Os restos mortais só foram encontrados nos anos 1990 na região do Araguaia, identificados por meio de exames de DNA. O estudante da UFC foi sepultado em sua terra natal apenas 10 anos depois, após transferência de Brasília para o Ceará.