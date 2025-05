Frases de Divaldo Franco: lembre 10 mensagens do líder espírita

O médium e educador espírita Divaldo Franco morreu na noite dessa terça-feira, 13, em Salvador, aos 98 anos. Desde 2023, Divaldo enfrentava sérios problemas de saúde, incluindo um câncer de bexiga diagnosticado em novembro do ano passado.

Natural da Bahia, Divaldo foi um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil e no mundo. Com uma vida marcada por palestras, livros e projetos sociais, ele fundou a Mansão do Caminho, localizada em Salvador.