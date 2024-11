Líder espírita Divaldo Franco é internado e diagnosticado com câncer na bexiga

Divaldo foi internado há uma semana, após sentir desconfortos urinários. Estado de saúde é estável e as expectativas de recuperação são positivas, informou o centro espírita Mansão do Caminho

Aos 97 anos, Divaldo Franco foi diagnosticado com um tumor em fase inicial na região da bexiga. O líder espírita foi internado no último domingo, 17, para realizar exames no Hospital São Rafael após sentir desconfortos urinários.

A informação foi confirmada por meio de nota pelo centro espírita Mansão do Caminho, casa dirigida por Divaldo. Os médicos identificaram o tumor após o médium se queixar do desconforto. Ainda segundo a nota, o câncer tem boas perspectivas de cura por se tratar de um tumor em fase inicial.

Durante a internação de Divaldo, as atividades de sua casa espírita serão dirigidas por Mário Sérgio de Almeida, diretor-presidente do centro.

Divaldo Franco, o "maior médium do Brasil"

Divaldo Franco é considerado o maior médium do País e "novo Chico Xavier". Aos 97 anos, o baiano comanda a Mansão do Caminho — instituição espírita que fundou nos anos 1950.

A instituição tem mais de 300 funcionários e 400 voluntários. Com creches e atendimentos médicos, pelo menos 3 mil crianças são recebidas diariamente. Também há distribuição de alimentos e medicamentos gratuitamente.

Ele se inspira em Chico Xavier, de quem foi amigo por longos anos. "Para mim, ele é um grande mestre", afirmou em 2019, ao F5. "Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo