Morre aos 98 anos Divaldo Franco, líder espírita brasileiro

A notícia foi confirmada pela Mansão do Caminho, obra social idealizada pelo médium, em publicação nesta terça-feira, 13

/ Crédito: Divulgação/Mansão do Caminho

O médium e líder espírita brasileiro Divaldo Franco morreu nesta terça-feira, 13, aos 98 anos. Em perfil da obra social Mansão do Caminho, o horário de partida do baiano foi registrado às 21h45min.

O velório será realizado na quarta-feira, 14, no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20 horas. O sepultamento ocorrerá um dia depois, na quinta-feira, 15, às 10 horas, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.