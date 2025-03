Maracanaú tem a maior meta de redução de homicídios do Estado

A informação consta em portaria publicada na sexta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado (DOE). Na mesma edição, o governador Elmano de Freitas (PT) sancionou o texto do Misp, após ter sido aprovado nessa quinta-feira, 27, pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

Além das macrorregiões, a SSPDS estipulou metas para as 25 Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado. Essas áreas foram divididas em quatro grupos. No primeiro grupo, estão sete AIS, que, em média, precisarão reduzir os homicídios em 16,5%. É neste grupo que está a AIS 12, a qual é composta, exclusivamente, por Maracanaú.



Também está nesse grupo Caucaia, a AIS 11, cuja redução estabelecida foi de 16,4%. No 2º grupo, estão outras seis AIS, que deverão reduzir os homicídios em 11,7%. As seis AIS do 3º grupo deverão ter redução média de 7,8%, enquanto as seis AIS do 4º grupo deverão, pelo menos, manter os mesmos números de homicídios de 2024.

Veja abaixo as metas estipuladas para cada região do Estado. Quadro de Metas de Redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por AIS: