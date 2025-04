Praias de Fortaleza: apenas sete pontos estão próprios para banho; veja lista

Os pontos são considerados próprios, de acordo com a Semace, “quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra”.

No setor leste, apenas um ponto é considerado satisfatório, enquanto a disponibilidade aumenta no centro, que reúne a maioria dos trechos apropriados: seis, no total.

P. do Meireles – Na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar; P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06; P. do Meireles – Na altura da avenida Rui Barbosa, no Aterro; P. de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho; P. de Iracema – Na altura da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica; P. de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema; Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09; Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08; Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06; Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues; Praia do Futuro – Na altura da avenida Carlos Jereissati; Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01; Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro; Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus; Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho; P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

Os pontos são considerados impróprios, de acordo com a Semace, “quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista”.

Centro

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes. Na altura da rua Interna;

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe;

Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe;

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

Oeste

Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges;

Praia do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da avenida Filomeno Gomes;

Praia da Formosa – Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;

Praia da Colônia – Ao final da avenida Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece;

Praia do “L” – Na altura da rua Dr. Theberge;

Praia do Coqueirinho – Próximo ao Projeto 4 varas (Horta);

Praia das Goiabeiras – Na altura da rua Coqueiro Verde;

Praia da Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus;

Praia da Barra do Ceará – Na altura da rua Rita das Goiabeiras;

Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.



