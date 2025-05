Fortaleza tem apenas 8 trechos próprios para banho neste fim de semana; veja quais são

Das 33 áreas monitoradas, praias do setor oeste, como Pirambu, Colônia e Barra do Ceará, estão totalmente impróprias para banho

O levantamento semanal avalia a qualidade da água das praias com base em critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

A capital cearense conta com apenas 8 dos 33 trechos próprios para banho de mar neste fim de semana, segundo boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 28, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O setor oeste, que abrange as praias da Leste-Oeste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, está completamente impróprio para banho.

Já o setor leste, que inclui as praias do Titanzinho e Abreulândia, conta com apenas dois trechos próprios.

O setor centro concentra a maioria dos trechos apropriados para os banhistas, com seis pontos liberados, especialmente entre as praias do Meireles e de Iracema.

Setor Centro:

- Praia do Meireles (altura da Av. Des. Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar)

- Praia do Meireles (altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06)

- Praia do Meireles (altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro)

- Praia de Iracema (altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho)

- Praia de Iracema (altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica)

- Praia dos Crush (altura do Centro Cultural Belchior)

Setor Oeste:

Nenhum ponto próprio para banho

Trechos impróprios para banho em Fortaleza:

Setor Leste:

- Praia do Caça e Pesca (rua Germiniano Jurema)

-Praia do Futuro (Capela de Santa Terezinha, rua Embratel, Francisco Montenegro, Antônio Atualpa Rodrigues, Av. Carlos Jereissati, rua Gerôncio Brígido Neto, rua Clóvis Mota, Areninha Praia do Futuro I, rua Ismael Pordeus)

- Praia da Sabiaguaba (altura da rua Sabiaguaba)