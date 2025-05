Fortaleza volta a entrar no Z-4 da Série A após 100 rodadas entre 2022 e 2025

Em 2022, o Tricolor também disputava a Libertadores e precisou fazer uma campanha de recuperação na Série A, alcançando a classificação para a pré-Libertadores / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a vitória do Atlético-MG sobre o Juventude na noite desta segunda-feira, 5, que levou o Galo a nove pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi ultrapassado e passou a integrar a zona de rebaixamento. Agora na 17ª colocação, o time comandado por Vojvoda não dormia entre os quatro piores do torneio desde a 21ª rodada de 2022, totalizando um intervalo de 100 partida na primeira divisão. Quase mil dias separam as duas fases turbulentas do Fortaleza. Na última rodada em que esteve na zona de rebaixamento, no dia 14 de agosto, venceu o Internacional por 3 a 0, no segundo triunfo de uma sequência de cinco vitórias consecutivas que fizeram parte da recuperação histórica da equipe naquele ano. Logo na partida seguinte, bateu o seu maior rival – o Ceará –, com gol de Moisés, e deixou o Z-4.