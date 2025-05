Vini Jr. se arrisca como produtor e terá seu filme exibido no Festival de Cannes; veja data

Astro do Real Madrid é co-produtor do filme e trabalhou junto com nomes como Bruno Gagliasso e Letícia Pires

Incansável e imprescindível na arte de se envolver com projetos sociais e culturais, Vini Jr. expandiu seu portfólio recentemente e decidiu se lançar como produtor de cinema. O camisa 7 do Real Madrid participará do Festival de Cannes — dos mais prestigiados do mundo —, na França, como um dos responsáveis pela produção do filme ‘Clarice Vê Estrelas’. A produção será exibida entre os dias 13 e 24 de maio, no Marché du Film, que é o evento de negócios do festival.

Vinicius divide a produção da obra com o ator Bruno Gagliasso, enquanto a direção do filme leva assinatura de Letícia Pires. O longa representa o primeiro projeto audiovisual com apoio direto do Instituto Vini Jr. — entidade com foco em educação e inclusão social —, e participará de uma edição para lá de especial. Isso porque o Brasil foi escolhido como país homenageado deste ano no Marché du Film.