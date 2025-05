Novo edital do Mais Médicos tem vagas para 17 municípios do Ceará

Novo edital do Mais Médicos oferta 3,1 mil vagas / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O novo edital do programa Mais Médicos, lançado nesta sexta-feira, dia 2, pelo Ministério da Saúde, terá 2 vagas imediatas e mais cadastro de reserva para atuação em 17 municípios do Ceará. No Brasil, são ofertadas 3.174 vagas ao todo. (Veja abaixo os municípios do Ceará que foram contemplados) Do total de vagas, 3.066 serão distribuídas entre 1.620 municípios e 108 destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

De acordo com o Ministério da Saúde, a meta é chegar a 28 mil profissionais até o fim de 2025. Mais Médicos: saiba como funcionará a distribuição das vagas As vagas do novo edital contemplam, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%). Segundo o Ministério, a oferta das vagas do programa considerou o cenário atual de distribuição de profissionais no país, conforme dados do estudo Demografia Médica 2025, que aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país.



Veja onde vão atuar os profissionais selecionados para o Ceará Acarau - cadastro de reserva

Aquiraz - cadastro de reserva

Aratuba - cadastro de reserva

Boa Viagem - cadastro de reserva

Canindé - cadastro de reserva

Caucaia - 2 vagas imediatas para o Serviço de Saúde Indígena

Crateús - cadastro de reserva

Itapipoca - cadastro de reserva

Itarema - cadastro de reserva

Maracanaú - cadastro de reserva

Monsenhor Tabosa -- cadastro de reserva

Novo Oriente - - cadastro de reserva

Pacatuba - cadastro de reserva

Poranga - cadastro de reserva

Quiterianópolis - cadastro de reserva

São Benedito - cadastro de reserva

Tamboril - cadastro de reserva As vagas disponibilizadas está publicada na página eletrônica, no link Quadro de Vagas. Novo edital Mais médicos: quem pode participar? Podem concorrer às vagas todos os profissionais médicos. No entanto, os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil terão prioridade na seleção e ocupação das vagas ofertadas pelo Mais Médicos. Veja a ordem de prioridade:



Médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (CRM Brasil)

Médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior (Intercambista Brasileiro)

Médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da Medicina no exterior (Intercambista Estrangeiro)

Condições exigidas para os médicos brasileiros com registro no Brasil: Possuir diploma de graduação em medicina de instituição de educação superior brasileira legalmente estabelecida e certificada pela legislação vigente; ou possuir diploma de graduação em medicina obtido em instituição de educação superior estrangeira e revalidado no Brasil;

Possuir registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

Estar em situação regular na esfera criminal perante a Justiça Federal e Estadual no Brasil, no local em que reside ou residiu nos últimos seis meses;

Estar em condição regular perante a Justiça Eleitoral;

Se o profissional médico for do sexo masculino, deverá estar em dia com as obrigações militares. Quais os benefícios oferecidos pelo programa: No exercício das atividades pelo Mais Médicos, os profissionais médicos brasileiros e estrangeiros terão direito a benefícios descritos no site do programa, como de bolsa formação, ajuda de custo, auxílios. Eles poderão permanecer no programa por até 48 meses, sem vínculo empregatício de qualquer natureza.

Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos garante assistência a mais de 63 milhões de brasileiros em todo o país. Atualmente, são 24,9 mil médicos, atuando em 4,2 mil municípios, o equivalente a 77% do território nacional. Os profissionais trabalham identificados com coletes verdes.