Governo do Estado investe R$ 100 milhões em tablets para alunos que ingressaram no ensino médio em 2025

Evento teve como objetivo acolher os novos alunos da rede pública do Estado no início do ano letivo / Crédito: FÁBIO LIMA

Os 106 mil alunos da rede pública do Ceará que ingressaram no 1º ano do ensino médio em 2025 também receberão tablets e chips de conectividade. A informação foi anunciada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quinta-feira, 13, em evento de boas-vindas para os estudantes, em solenidade, no Centro de Eventos do Ceará. O investimento é de cerca de R$ 100 milhões. Conforme Elmano, os equipamentos estão sendo adquiridos e depois serão distribuídos para as escolas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eles vão entrar na nova escola, vão receber um tablet. Os alunos do 2º e do 3º estão recebendo, uma grande parte já recebeu. Nós queremos toda a rede estadual, todos os alunos com o tablet e com o chip, com conectividade”, disse o governador.

Cerca de 2 mil alunos compareceram ao evento “Cheguei Ensino Médio”, no Centro de Eventos do Ceará. A secretária da educação Eliana Estrela explicou que o momento é pensado para facilitar a adaptação dos estudantes nas novas escolas. “Nós estamos abrindo aqui as políticas, mostrando para eles as oportunidades que a nossa rede traz para cada um construir seu projeto de vida”, afirmou. LEIA: Pé-de-Meia: frequência de alunos beneficiários melhora, mas conciliar escola e trabalho ainda é realidade



Por isso, Valdirene Alves, coordenadora geral do ensino médio na Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), defende que é necessário fazer os alunos se sentirem acolhidos. “Essa ação é muito favorável para que o estudante mude de escola, mude de etapa, tenha novos desafios, mas sinta que ele vai ter o apoio do Pé de Meia, do Cheguei Ensino Médio, para não ter esse corte e ele concluir, projetar a sua vida acadêmica e profissional para tudo aquilo que ele tem direito”, disse Valdirene. Durante o evento, também foi anunciado o investimento de R$ 1,5 milhão para a aquisição de novos instrumentos musicais para 200 bandas de fanfarra mantidas pelas escolas estaduais.

Fardamento foi escolhido por votação popular e desenhado por alunos da rede Crédito: FÁBIO LIMA Além disso, o design do novo fardamento dos estudantes da rede pública foi anunciado. Após um concurso de desenho em que os próprios alunos e professores deram sugestões de modelo, quatro finalistas foram para votação popular. O modelo favorito dos estudantes foi desenvolvido por uma equipe da escola Maria Antonieta Nunes, de Fortaleza. Os estudantes do 3º ano Moisés Matos e Eveline Melo foram os representantes da equipe vencedora.