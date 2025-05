Buscando emprego? Saiba como solicitar gratuidade no transporte na RMF

Buscando emprego? Saiba como fazer cadastro após atualização do Programa VaiVem / Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

Uma nova fase do Programa VaiVem foi anunciada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na sexta-feira, 2. A iniciativa, que agora inclui pessoas em busca de emprego, prevê gratuidade nas passagens de ida e volta via ônibus, metrô ou transporte alternativo aos residentes na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). “Se você no momento está desempregado, mora na RMF e soube de uma vaga em outra cidade da RMF, agora você poderá se cadastrar no IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho) para receber seu benefício em busca do seu emprego”, explicou Elmano na ocasião.

O político também acrescentou que os moradores de Fortaleza podem receber o cartão da gratuidade no mesmo dia. Fora da Capital, a população de outros municípios terá o objeto disponibilizado em até cinco dias úteis. Saiba como solicitar as passagens gratuitas de ida e volta na nova fase do Programa VaiVem, que incluirá trabalhadores à procura de emprego. Desemprego de 7% no 1º trimestre é o menor já registrado desde 2012 | ENTENDA Buscando emprego: como fazer o cadastro no VaiVem?

A garantia das passagens engloba cidadãos desempregados que tenham mais de 18 anos, morem na RMF e estejam procurando um trabalho em uma cidade da região metropolitana diferente da que moram.

Para o recebimento do cartão, os indivíduos devem se apresentar a um posto do IDT e se cadastrar, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Os documentos apresentados podem ser físicos ou em formato digital. Após a confirmação, o beneficiário tem direito a 40 passagens mensais, não cumulativas, a serem utilizadas em dias úteis. O uso permanece até seis meses seguidos de desemprego, com chance de renovação. O IDT também pode coletar dados biométricos, como assinatura, impressão digital, reconhecimento de voz, entre outros.

Grandes cidades do Ceará fecham mais de 3 mil vagas em março | CONFIRA Buscando emprego: como receber o cartão do VaiVem?

Existem duas formas registradas de receber o cartão para a gratuidade nas passagens. São elas: Presencial: acontecem no momento do cadastro nas unidades do IDT do Centro de Fortaleza, do Antônio Bezerra, de Messejana e de Maracanaú;

acontecem no momento do cadastro nas unidades do IDT do Centro de Fortaleza, do Antônio Bezerra, de Messejana e de Maracanaú; Correios: no caso das outras unidades do IDT da Região Metropolitana de Fortaleza, que não foram citadas anteriormente. Onde ficam as unidades do IDT?

O portal do Instituto do Desenvolvimento Trabalhista apresenta acesso com os endereços de todas as unidades: idt.org.br/onde-estamos/todas. Basta selecionar a localização mais próxima e que faça parte da RMF.

Buscando emprego: quais os municípios que participam?

As cidades atendidas pelo Programa VaiVem possuem serviços metropolitanos de transporte rodoviário e metroviário. São elas: Aquiraz

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Guaiúba

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Buscando emprego: dúvidas sobre benefício do VaiVem

Confira dúvidas sobre o Programa VaiVem e sua gratuidade aos que procuram emprego em local diferente do que moram na RMF.