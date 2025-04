Dia internacional do cão-guia: luta por segurança e autonomia de pessoas cegas

No Brasil, existem apenas 207 cães guia em atividade , segundo dados da União Nacional de Usuários de Cães-Guia. No Ceará, existem apenas três .

A Lei Federal 11.126/2005 e a Lei Estadual 17.510/2021 garantem o direito de que pessoas com cão-guia possam trafegar por espaços públicos e privados com seus companheiros de quatro patas.

Adquirir um cão-guia, ao contrário do que se pensa, é uma jornada complicada e demorada, já que há todo um processo de encontrar um cão que se enquadre no perfil do candidato e o período de treinamento e adaptação. Somando tudo, é um tempo de aproximadamente dois anos.

“Desde criança, sonhava com a possibilidade de ter um companheiro de quatro patas que me proporcionasse mais independência e segurança. De forma oficial, iniciei esse processo em 2019, quando passei a realizar cadastros e participar de processos seletivos em diversas instituições. Desde o dia que vi a reportagem, entendi que o cão-guia não era apenas um sonho, mas um direito e uma necessidade para minha autonomia”, relata Rebecca.

E por falar em espera, a jovem Rebecca Barroso, de 35 anos, membro do Conselho de Leitores do O POVO e Consultora em Acessibilidade Cultural, é uma das pessoas que está à espera de um cão-guia que lhe proporcione mais independência e segurança.

“A maioria das instituições têm critérios geográficos muito restritivos ou operam com poucos cães disponíveis. Continuo mantendo minha esperança ativa, atualizando meus dados e me disponibilizando sempre que surgem novas possibilidades. A ausência de um centro especializado aqui no Ceará gera uma lacuna imensa em termos de acessibilidade e independência para pessoas cegas. Um centro aqui permitiria mais acesso, autonomia e até o acompanhamento mais próximo da formação dos cães”, disse.

Infelizmente, no Estado do Ceará não existem centros de treinamento para cães-guia, o que dificulta ainda mais a busca — já que boa parte dos institutos não fazem atendimento para todo o Brasil, apenas para locais próximos das sedes dos centros. Rebecca buscou auxílio de alguns destes institutos, até agora, sem sucesso.

O número de pessoas com cães-guia no Brasil ainda é pequeno, e no Ceará é menor ainda. Conforme O POVO apurou, existem apenas três cães guias em atividade no Estado, sendo: a Bella , o cão-guia da psicóloga Estrela Rodrigues; a Flor, cão-guia do psicanalista Flávio Duarte; e a Bailey, a cão guia do massoterapeuta Sancler Venturynne.

Bella está com Estrela desde abril de 2024. Após 14 anos de busca e algumas tentativas, ela conseguiu encontrar a sua companhia, com a ajuda do Instituto de Responsabilidade de Inclusão Social - Iris, pouco tempo depois do instituto começar suas entregas na região Nordeste. Em 2022, ela quase conseguiu o seu cão-guia, mas precisou recuar por conta de sua gravidez, que era de alto risco.

“Em 2023, o Iris abriu um novo edital com dois cães para entrega. Por incentivo da minha família, tentei mais uma vez e fui contemplada com a Bella. Fui até o Espírito Santo, onde fica o Centro de Treinamento do IRIS e passei por todo o processo de adaptação com a Bella, além de ter sido bem orientada pela equipe”, conta.

Já o psicanalista Flávio Duarte, faz uso de cão-guia desde o ano de 2007. A cadela da raça labrador, chamada Flor, é a sua terceira companhia. Seu primeiro cão foi Eros, em 2007, que veio com uma doação de seus colegas de faculdade. Depois, em 2012, veio Eliot, que viveu até 2017, e por fim, Flor, sua amiga amarela de quatro patas.

“O uso do cão-guia me abriu muitas oportunidades. Me sinto mais confiante e seguro com a Flor. O cão não é um gps, ele te auxilia a chegar nos locais que você quer ir, e a obrigação do cão é desviar dos obstáculos e evitar que eu me machuque. A Flor chegou até mim após passar por vários testes e não daria para passar para uma pessoa que não tivesse experiência, e ficou comigo. Hoje, ela tem 8 anos e me ajuda não só no processo de guia, mas no processo de equilíbrio, autocontrole e outros sentimentos”, relatou.

O massoterapeuta Sancler Venturynne está com sua querida Bailey, uma golden retriever, desde 2019. Quando conseguiu a sua cadela, ele vivia nos Estados Unidos e soube por meio de um amigo que a escola Pilot dogs, em Ohio, estava recebendo inscrições de alunos brasileiros. Ele se inscreveu e conseguiu a sua nova amiga, com quem tem uma conexão que só quem tem um cão-guia entende.

Na foto, está o massoterapeuta Sancler Venturynne acompanhado de sua cão-guia, Bailey. Sanler está usando um short jeans azul claro, uma blusa branca com listras amarronzadas e está em um local com a presença de grama e folhagens na cor vermelha Crédito: Arquivo Pessoal/ Sancler Venturynne

“Eu sempre quis ter um cão guia. Primeiramente, porque sempre gostei muito de animais, principalmente de cachorro. Eu fiquei cego, aos 12 anos. Aos 15 obtive a informação de que teria cães que poderiam guiar pessoas cegas. Então, fiquei super encantado com a ideia de ter um cachorro, que é um animal que eu já gosto muito, e também com essa função de poder ser um companheiro para me guiar”, disse.

Os três definem a sua relação com os cães-guia como liberdade e oportunidade.

Dia do Cão-Guia: saiba quais institutos pelo Brasil realizam treinamentos

Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social (Iris)



Instituto Adimax



Escola de Cães-Guia Hellen Keller



Instituto Carioca de Cão-Guia

O acesso ao cão-guia é gratuito, mas o processo de seleção exige critérios bem definidos. É necessário que o candidato tenha deficiência visual (cegueira ou baixa visão), boa orientação e mobilidade (capacidade de se locomover com independência), saúde adequada e condições de cuidar do cão. Isso garante que o animal seja utilizado como ajuda assistiva, e não apenas como companhia.