Pele de tilápia será utilizada no tratamento de animais feridos em enchentes no RS

A maior parte dos animais tratados com a pele de tilápia serão cavalos com ferimentos ocasionados pela submersão na água

Um modelo de tratamento feito a partir da pele de tilápia, desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), será utilizado nos animais feridos durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Os curativos biológicos podem permanecer por um longo período de tempo na ferida, o que reduz a quantidade de trocas de curativos, a perda de líquidos do animal e potencializa a cicatrização.

Preliminarmente, a maior parte dos animais tratados com a pele de tilápia serão cavalos com ferimentos ocasionados pela submersão na água. Este tipo de ferida se desenvolve após o animal passar muito tempo com as patas debaixo d 'água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último dia 3, a Universidade encaminhou ao estado de Santa Catarina um primeiro lote contendo 300 curativos biológicos, posteriormente, os itens foram enviados ao município de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Outro lote de 300 curativos está sendo preparado pela UFC para ser levado ao Sul em até 20 dias.