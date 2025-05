29 entidades que acolhem pessoas com neurodivergências assinam pacto de cooperação com Governo do Ceará

Aplausos, sorrisos e emoções tomaram conta do espaço da Cidade Mais Infância, equipamento da Secretaria da Proteção Social (SPS), durante o evento da assinatura dos termos de cooperação entre a pasta e as 29 entidades que acolhem pessoas com neurodivergências. No total, 14 municípios assinaram o termo, que faz parte de um edital de repasse de R$ 4 milhões.

