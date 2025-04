Três cidades no Ceará deverão receber profissionais do Programa Mais Médicos

Os selecionados fazem parte de um grupo de 407 médicos formados no exterior que concluíram, no dia 11 de abril, o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv). A distribuição dos profissionais inclui 180 municípios e 15 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

O Ministério da Saúde informou na segunda-feira, 28, a previsão da chegada de cinco novos médicos no Ceará pelo Programa Mais Médicos. Estado terá três municípios contemplados: Canindé, com 3 profissionais, Piquet Carneiro e Pires Ferreira, com um profissional cada.

“Hoje, 12 anos após a criação do programa, é possível ver como ele contribuiu para a redução da mortalidade infantil e para a melhoria do acesso à saúde, que é justamente o papel da atenção primária”, destaca o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Felipe Proenço.

Os profissionais passaram por um treinamento específico para atuação em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças comuns nas regiões de atuação, como a malária.

De acordo com informe do Ministério, cerca de 24,9 mil profissionais do Programa Mais Médicos atuam em 4,2 mil municípios, com 1,7 mil deles apresentando altos níveis de vulnerabilidade social.