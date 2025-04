Chove em mais de 30 municípios do Ceará; previsão é de aumento da temperatura

Ceará tem 38 municípios com registro de chuvas entre até est quarta-feira, 30. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Na imagem, precipitação em março, em Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ceará tem 48 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de terça-feira, 29, e 7 horas desta quarta-feira, 30. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. LEIA MAIS | Orós: confira imagens do açude que voltou a sangrar após 14 anos



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram Uruburetama (52 mm), Granja (43, 2 mm), Morrinhos (35 mm), Pentecoste (31, 6 mm), Cariré (31 mm), Santana do Acaraú (29 mm) e Santa Quitéria (28 mm). Não houve ainda indicativo pluviométrico para Fortaleza. Para esta quarta e quinta-feira, 1º, a nebulosidade tende a diminuir ainda mais ao longo do período, especialmente no Centro-Sul do Estado.

No entanto, permanece a previsão de chuvas isoladas na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Com a diminuição gradual das nuvens, há previsão de extremos de temperatura nas macrorregiões do Cariri e sul da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns na faixa da tarde até esta sexta-feira, 2. Confira as áreas sujeitas às precipitações Quarta-feira, 30 Madrugada: alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana e no Cariri, há baixa viabilidade de registros dispersos;