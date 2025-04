Líderes mundiais rendem homenagem ao falecido papa Francisco

Mandatários de todo o mundo prestaram homenagem nesta segunda-feira ao papa Francisco, depois que o Vaticano anunciou a morte do sumo pontífice aos 88 anos. AMÉRICA

- Estados Unidos "Descanse em paz, papa Francisco", publicou na rede social X a Presidência dos Estados Unidos. O vice-presidente americano, J.D. Vance, que é católico e se reuniu com o pontífice no domingo, declarou que o seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo. - Argentina O presidente argentino Javier Milei se disse honrado de ter conhecido "em sua bondade e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores".

- Cuba O presidente Miguel Díaz-Canel lamentou a morte do papa Francisco e destacou sua "proximidade" com Cuba. EUROPA

- União Europeia A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que Francisco "inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, por sua humildade e seu amor tão puros pelos mais desfavorecidos". - Rússia

O presidente Vladimir Putin descreveu Francisco como um "dirigente sábio" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça". Destacou que o papa "contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa russa e Católica romana, e a uma interação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé". - Ucrânia O presidente Volodimir Zelensky homenageou um papa que "rezou pela paz na Ucrânia".