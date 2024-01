PRF faz ação de conscientização sobre trabalho escravo na Rodoviária de Fortaleza

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma ação para conscientizar os passageiros do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, sobre a prevenção e combate ao trabalho análogo à escravidão, na manhã desta quinta-feira, 25.

Entregando panfletos e conversando com quem estava comprando passagens ou se preparando para viajar, agentes da PRF, do Ministério do Trabalho e da Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih) falaram sobre como identificar vítimas e denunciar. A ação ocorre em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (28 de janeiro).