Avião com repatriados chega a Fortaleza com 104 pessoas vindas dos EUA

Do aeroporto Pinto Martins, eles serão transportados pela FAB até Minas Gerais. Este é o quinto voo no novo governo Trump

Uma aeronave com 104 repatriados vindos dos Estados Unidos pousou, por volta das 9h30min da manhã da sexta-feira, 28, no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Segundo autoridades presentes, nesse grupo há sete crianças e adolescentes. Além disso, há quatro repatriados com restrição na Justiça, que vão ser recolhidos, passar pela custódia a fim de ir para o sistema penitenciário. No restante, são mulheres e homens adultos.

De acordo com a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, a previsão dos que vão desembarcar e ficar no Ceará é de 26 pessoas. "Eles vêm extremamente magoados, podemos dizer assim. Aqui recebemos com alimentação, com um grupo de pessoas, assistentes sociais, psicólogos. Fazemos toda abordagem, nesse momento sabendo exatamente de onde eles são, para onde eles efetivamente vão. Alguns vão ficar aqui, alguns vão para o Norte, outros para Belo Horizonte. É isso que o Governo do Ceará tem feito, acolher e, a partir daí, fazer os encaminhamentos devidos", informou.

A secretária explicou haver três postos de atendimento a refugiados e migrantes em geral no Estado, um na Polícia Federal, um no aeroporto e outro na rodoviária.

"A gente está sempre orientando, documentando eles, enfim, chegou aqui no estado do Ceará, há todo um arcabouço jurídico no sentido de orientar essas pessoas para que eles não passem mais por esse vexame", afirmou à imprensa.