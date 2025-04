Aniversário de Fortaleza: Praia de Iracema vira palco de celebrações

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o tema "Viver a cidade é celebrar nossa história", o evento, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, aconteceu em dois dias e em locais distintos. Na noite de ontem, sábado, 12, as celebrações começaram na Parangaba. Para encerrar as festividades, a festa se transferiu para a Beira-Mar, outro importante cartão-postal da cidade.

A programação contou com apresentações de José Augusto, Nattanzinho Lima, Banda Reite e Taty Girl, refletindo a rica diversidade cultural da cidade.

O evento iniciou com as cores vibrantes do pôr do sol, que se fundiram ao brilho das luzes do palco, criando um cenário mágico e inesquecível para todos os presentes.