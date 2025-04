Maiores chuvas do dia: veja dados do Ceará nas últimas 24 horas

Das 7 horas desse sábado, 12, às 7 horas deste domingo, 13, choveu em 29 municípios cearenses; saiba onde ocorreram as maiores precipitações no Estado

Choveu em ao menos 29 cidades cearenses das 7 horas do sábado, 12, às 7 horas deste domingo, 13. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao todo, a Funceme tem mais de 500 pluviômetros espalhados pelo Ceará. Há medidores em todas as cidades do Estado.

Maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

A maior chuva do Estado ocorreu em Ipaumirim, na macrorregião do Cariri. O posto de coleta Ipaumirim registrou 48 mm, enquanto o medidor Canaúna, no mesmo município, marcou 42 mm. Veja abaixo outros municípios com chuva significativa (acima de 15 mm em 24 horas) no Estado.

Locais do Ceará com maiores chuvas entre o sábado, 12, e o domingo, 13

Ipaumirim (posto de coleta Ipaumirim), macrorregião Cariri: 48 mm Ipaumirim (posto de coleta Canaúna), macrorregião Cariri: 42 mm Quixelô (posto de coleta Vila Antonico), macrorregião Sertão Central e Inhamuns: 26,4 mm Baixio (posto de coleta Baixio), macrorregião Cariri: 22 mm Aurora (posto de coleta Sítio Tipi), macrorregião Cariri: 20,5 mm Aurora (posto de coleta Santa Vitória — Lages), macrorregião Cariri: 19,4 mm Horizonte (posto de coleta Horizonte), macrorregião Litoral de Fortaleza: 18 mm Iguatu (posto de coleta Baú), macrorregião Sertão Central e Inhamuns: 18 mm Pereiro (posto de coleta Crioulas), macrorregião Jaguaribana: 17 mm Maranguape (posto de coleta Olho D'Água), macrorregião Litoral de Fortaleza: 17 mm Várzea Alegre (posto de coleta Riacho Verde), macrorregião Cariri: 16 mm Icó (posto de coleta Icó), macrorregião Jaguaribana: 15,2 mm Iguatu (posto de coleta Aeroporto — Iguatu), macrorregião Sertão Central e Inhamuns: 15 mm Quiterianópolis (posto de coleta Cruz), macrorregião Sertão Central e Inhamuns: 15 mm

Funceme prevê mais chuvas para este domingo

Ainda de acordo com a Funceme, há chances de mais chuvas neste domingo em algumas regiões do Estado. A Fundação prevê que o céu do Ceará deve variar, em todas as macrorregiões, entre nublado e parcialmente nublado.