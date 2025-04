Ceará paga última parcela por Marcos Victor e quita dívida com Floresta

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-03-2025: Marcos Victor Ceará x Maracanã pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará quitou a dívida com o Floresta referente à negociação envolvendo o zagueiro Marcos Victor. De acordo com apuração do Esportes O POVO, o Vovô efetuou, no início deste mês, o pagamento da última parcela que estava em aberto da negociação que levou o defensor para o Bahia, no final de 2022. Por ter percentual dos direitos econômicos do zagueiro, o clube da Vila Manoel Sátiro deveria ter recebido uma parte da venda do atleta para o escrete baiano, por R$ 4,4 milhões.