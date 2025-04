Justiça permite realização de Paixão de Cristo de Pacatuba após retirada de recurso

Apresentação deve ocorrer normalmente na sexta-feira, 18, e no sábado, 19, com participação de dois atores globais

A Sociedade Artística de Pacatuba (Soarte) retirou o recurso contra a chamada pública da 51ª Paixão de Cristo de Pacatuba. Com isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) revogou a suspensão do processo e permitiu a realização do evento.

De acordo com a decisão assinada pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, foi confirmado o pedido de desistência feito pela entidade. Isso resulta na extinção do processo e invalida a decisão anterior que poderia impedir a realização do espetáculo.