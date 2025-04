Óculos de realiade virtual promove bem-estar a pacientes internados

O projeto é do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, em Fortaleza. Os pacientes podem viajar para qualquer lugar do mundo por meio da realidade virtual.

“Eu me vi na praia. Senti até o cheiro do mar. É um desejo que tenho há mais de dois anos. Sempre que eu estava de folga do trabalho, eu ia ver o mar. Até o cheiro do peixe me acalma, e ter essa visão me deixou muito feliz”, relatou.

No caso do senhor João, o sonho era ir à praia.

Um dos participantes da iniciativa foi o senhor João Marcelo, de 52 anos, internado há pouco mais de um mês no HGWA. Acompanhado por uma psicóloga, ele informa qual ambiente gostaria de visitar virtualmente e, com a ajuda de um celular, o cenário é simulado.

Grupo de Trabalho de Humanização

A ideia de utilizar os óculos de realidade virtual com pacientes internados surgiu por meio de um projeto do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HGWA.

Os óculos ficam disponíveis para os profissionais de saúde, que podem solicitar o uso ao identificarem a possibilidade de benefício para o paciente. O serviço conta com o apoio de psicólogos e terapeutas ocupacionais.

A psicóloga hospitalar do HGWA, Chirliane Xavier, explica que, antes do uso do equipamento, o paciente passa por uma avaliação. Entre os critérios analisados estão as funções básicas de atenção, memória, nível de consciência e orientação.