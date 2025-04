Instituto de Tecnologia do Itaú nasce com 50 pesquisas em andamento, 37 delas em IA

O diretor de Tecnologia do Itaú, Carlos Eduardo Mazzei, destacou que as pesquisas têm sido feitas através de parcerias com instituições acadêmicas.

O Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú (ICT), anunciado pelo banco nesta quinta-feira, 10, nasce com 50 pesquisas em andamento. A maior parte delas, 37, são em inteligência artificial (IA), e as demais, em computação quântica, uma das próximas fronteiras que o banco vê na inovação tecnológica para o setor financeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Brasil, o acordo mais antigo é com a Universidade de São Paulo (USP), firmado em 2018, e que tem como foco o chamado C2D, um centro de pesquisa. Há parcerias com as universidades federais de Goiás (UFG) e do Paraná (UFPR), entre outras instituições.

No exterior, há parcerias com o MIT e com a universidade de Stanford. No primeiro caso, o foco são pesquisas em fraudes e cibersegurança diante do avanço do uso de ferramentas de IA em crimes digitais e financeiros. No segundo, as pesquisas têm como base o uso responsável de tecnologias de IA.

Os estudos são divididos em nove fases de acordo com a maturidade. "Os últimos anos têm sido bastante intensos nessa dinâmica de pesquisa e aplicação em produto. Este ciclo que poderia levar meses ou anos às vezes acontece em semanas", disse Mazzei em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 10.

A professora titular de Engenharia de Computação da USP e coordenadora do C2D, Anna Reali, disse que parcerias entre a academia e as empresas são bem-sucedidas. "Esse é um modelo bastante usado em países do mundo, com resultados bastante excepcionais", afirmou ela.