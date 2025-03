Hospital Waldemar Alcântara está com baixa demanda de leite materno; veja como doar

O posto de coleta do Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA), no bairro Messejana, em Fortaleza, está com uma quantidade de leite materno menor que o necessário para os 24 bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local. A situação reforça a necessidade da doação.

A necessidade é de 1,5 litro por dia, tornando as contribuições de leite humano de grande importância para o desenvolvimento e melhoria no estado de saúde desses recém-nascidos, atuando como um reforço na imunidade e diminuindo chances de inflamação.