Ceará tem média de 20 armas apreendidas por dia em 2025

Roberto Sá, secretário da Segurança, destaca a condução às delegacias de pelo menos 95 pessoas por dia, levando a uma redução da violência no Estado

A Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) divulgou nesta quarta-feira, 9, um levantamento que apontou a apreensão de 1.810 armas de fogo entre janeiro e março de 2025, no Ceará. O número mostra um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o levantamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), o Interior norte foi a localidade na qual o número de apreensões de arma de fogo mais cresceu no primeiro trimestre de 2025. Com o número de 582 apreensões, a região registrou um aumento de 15,7%.

Além da apreensão das armas de fogo, Roberto destaca a condução às delegacias de pelo menos 95 pessoas por dia, levando a uma redução da violência no Estado.

"Foram 1.810 apreensões nos primeiros três meses deste ano; uma média de 20 armas de fogo apreendidas todos os dias, quase uma por hora. Por isso, agradeço aos homens e mulheres das nossas Forças de Segurança por saírem todos os dias de suas casas, arriscando as suas vidas, para tirar de circulação esse instrumento que é o que mais coloca em risco as vidas da nossa população”, disse o secretário.

Roberto Sá, responsável pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, elogiou o trabalho dos profissionais das Forças de Segurança, no que chamou de "Maior apreensão de toda a série histórica do Ceará".

O Interior sul do Estado foi a segunda região com maior crescimento no número de apreensões, atingindo 484 armas apreendidas, números 15% maior que o ano anterior.

Fortaleza e Região Metropolitana têm menor aumento, mas ainda representam 41,1% de todas as apreensões

Na Capital, as polícias civis e militares retiraram de circulação 381 armas de fogo, 0,8% de aumento em relação à 2024. Já na Região Metropolitana, 363 armas foram apreendidas, registrando aumento de 1,1% em relação a janeiro, fevereiro e março de 2024.

Redução de Crimes Violentos Intencionais e Crimes Violentos contra o Patrimônio no Ceará

Em outro levantamento da SSPDS, o órgão aponta a redução de 11% nos números de Crimes Violentos Intencionais (CVLIs), além da retração de 27,2% nos roubos.