Celular Seguro: novo recurso envia alertas a aparelhos roubados religados com chip novo

O Governo Federal implementou uma nova funcionalidade no Celular Seguro, programa voltado à proteção de usuários contra roubos e furtos de aparelhos móveis. A partir desta semana, sempre que um telefone com restrição por roubo, furto ou perda for religado com um novo chip, o sistema passará a emitir automaticamente mensagens de alerta via WhatsApp.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e visa inibir o comércio ilegal de dispositivos móveis. A ferramenta utiliza o número de identificação do aparelho, conhecido como Imei, para detectar quando um telefone com alerta de bloqueio volta a operar com um chip diferente. Ao identificar essa situação, o programa envia uma notificação automática por meio dos números verificados do MJSP no WhatsApp (2025-3003 ou 2025-3000).

O objetivo é informar que o dispositivo está cadastrado como perdido, roubado ou furtado, solicitando que o portador acesse o site gov para mais informações. O que fazer caso receba o aviso por mensagem? Quem receber a mensagem deve verificar a origem do aparelho. Se a pessoa estiver com o celular por tê-lo adquirido ou encontrado, é necessário comparecer à Delegacia de Polícia Civil mais próxima. Quem tiver a nota fiscal de compra pode esclarecer a situação e regularizar o uso do dispositivo. No entanto, se não houver comprovação de propriedade, o aparelho deverá ser devolvido. Essa devolução voluntária pode evitar a abertura de inquérito policial para apuração de crimes como receptação, furto ou roubo.

Além disso, os próprios usuários que haviam registrado um alerta de perda ou roubo poderão, em breve, cancelar o bloqueio caso recuperem o aparelho. Essa funcionalidade deve estar disponível ainda neste mês no portal do Celular Seguro. Cadastro nacional de celulares com restrição Outro recurso importante do programa é o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, que permite a qualquer cidadão verificar se um telefone está marcado como roubado, furtado ou perdido. A consulta é feita por meio do número Imei, que funciona como um “chassi” do aparelho. O número pode ser acessado diretamente no telefone discando *#06#. Basta inseri-lo no aplicativo Celular Seguro ou escanear o código de barras do Imei para obter a informação.