Chove em mais de 100 municípios cearenses; previsão é de diminuição das precipitações

Fortaleza registrou o maior índice, com 121, 6 milímetros (mm). Nesta segunda e terça-feira, 8, as pluviosidades tendem a diminuir em todo o Estado

Ceará tem 111 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de domingo, 6, e 7 horas desta segunda-feira, 7. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral de Fortaleza, Ibiapaba e Litoral do Pecém. Veja previsão do tempo.

