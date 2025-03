Chove em mais de 90 munícipios cearenses nesta sexta-feira, 28; veja previsão para o fim de semana

Áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e Leste do Nordeste do Brasil, devido a tendência de aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), geram estas chuvas, segundo a Funceme / Crédito: JÚLIO CAESAR

Ceará tem 93 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quinta-feira, 27, e 7 horas desta sexta-feira, 28. As precipitações concentram-se principalmente no Cariri e Sertão Central e Inhamuns. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido aviso de perigo para chuvas intensas até as 10 horas desta sexta para o Norte, Noroeste, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Jaguaribe, Sul, Sertões e Centro-Sul.

Nas últimas 24h, mas temperaturas nos municípios do Ceará variaram entre a máxima de 41,9° C, em Penaforte, e 23,3º C em Missão Velha.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que todas as macrorregiões do Estado devem registrar chuva até este sábado, 29, com os maiores acumulados previstos para a faixa litorânea, serrana e ao sul. Durante a manhã, são esperados acumulados no litoral.

Já no período da tarde e noite, há previsão de pluviosidade isolada em todas as macrorregiões. Ocorrências passageiras e díspares devem marcar este domingo, 30. Barbalha, no Cariri, registrou o maior índice, com 94 milímetros (mm). Conforme dados da Funceme, as demais localidades foram Juazeiro do Norte (85 mm), Missão Velha (68, 4 mm), Jati (65 mm), Jardim (55 mm), Catarina (46 mm), Aurora (43, 2 mm) e Caririaçu (42 mm).