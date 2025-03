Sobral registra 180 raios nesta quinta-feira, 27, e danos causados por chuvas

Condição causou falta de energia em alguns locais e fez parte do teto de um shopping desmoronar

Índice foi repassado às 17h45min de hoje. De acordo com dados levantados pela concessionária de energia, a cidade já foi atingida por mais de 2.463 descargas atmosféricas em 2025.

Sobral , cidade distante 233,78 km de Fortaleza , registrou chuvas fortes, acompanhadas de ventos, nesta quinta-feira, 27. Conforme Enel Distribuição Ceará, pelo menos 180 raios atingiram o município hoje. Condição causou falta de energia em alguns locais e fez parte do teto de um shopping desmoronar.

Em alguns locais do município sobralense o cenário climático registrado hoje, de chuvas intensas acompanhadas de ventos e raios, causou falta de energia e danos em equipamentos.

Órgão também destacou que no fim da tarde 80% dos clientes inicialmente afetados já estavam com o "serviço normalizado".

"Foi bem forte, mas já tivemos chuvas como essa em Sobral", destaca o professor, citando que a rua na qual mora chegou a ficar alagada após as precipitações.

João Paulo Montenegro, 45, que mora no bairro Campo dos Velhos, diz ter ouvido muitos trovões no dia de hoje e aponta que chuva intensa teve duração de cerca de uma hora.

Mais cedo, por volta das 15 horas, uma placa de gesso do Sobral Shopping, empreendimento localizado na região, chegou a desmoronar devido as chuvas. Local segue funcionando normalmente e não houve feridos.

Chuvas já haviam sido previstas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com publicação feita nessa quarta-feira, 26, pela instituição nas redes sociais, o Norte do Estado apresentou mais condições de chuva hoje por conta, entre outros fatores, de nuvens carregadas que estavam se formando no mar.