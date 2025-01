"Virose da mosca": casos aumentam com chuvas e Fortaleza registra mais 6 mil atendimentos da doença

A temporada de chuvas no início do ano tem elevado a incidência de gastroenterite aguda, conhecida popularmente como “virose da mosca” em Fortaleza. A doença, que ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por vírus e bactérias, é uma das mais comuns no período.

Diarreia, vômito, febre, dores no corpo e cólicas estão entre os sintomas da gastroenterite. Os sinais costumam durar até cinco dias, mas podem evoluir para desidratação em casos graves, principalmente em pessoas com imunidade baixa.