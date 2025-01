Tutora relata demora no atendimento e falta de exame em clínica veterinária pública de Fortaleza

Suyanne Leite, a tutora, e Riqueza, cadela de 10 meses, que residem no bairro Sabiaguaba, chegaram à Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, às 13h desta sexta-feira. A cadela recebeu a medicação por volta das 16h20min

A cadela Riqueza, de 10 meses, esperou por mais de 3 horas na tarde desta sexta-feira, 3, para receber medicação na Clínica Veterinária Jacó , no bairro Passaré, equipamento da Prefeitura de Fortaleza. Em vídeo, é possível ver a cadela em sofrimento enquanto aguarda atendimento. A tutora, Suyanne Leite, relata descaso e demora no atendimento.

Após a aplicação, a tutora foi orientada pela clínica municipal a comprar os medicamentos e procurar uma unidade particular para realizar o exame de cinomose. "Disseram que aqui não resolve mais nada não, se eu tiver os exames posso voltar aqui pra ver se eles poderiam fazer alguma coisa".

Suyanne e Riqueza, que residem no bairro Sabiaguaba , chegaram à Clínica Veterinária Jacó às 13h desta sexta-feira. A medicação foi aplicada por volta das 16h20min.

Veja vídeo



Desde a última quarta-feira, 1°, Riqueza tem apresentado falta de coordenação motora e feridas decorrentes do rastejo no chão.

A tutora é garçonete e pediu folga do trabalho para levar a cadela à clínica. Ela relata que não conseguiu levar Riqueza para uma unidade particular por falta de recursos financeiros e diante da gravidade das feridas no corpo da cadela, não restou alternativa senão ir à clínica municipal. Em vídeo, é possível ver a situação da cadela.