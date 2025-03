Mais de 100 municípios cearenses registram chuvas; veja previsão do tempo

Tauá , no interior do Estado, manifestou o maior índice em único posto, com 75 milímetros (mm). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as demais localidades foram Quiterianópolis (67 mm), Umirim (66.2 mm), Granja (soma de 124 mm), Maranguape (adição de 120 mm) e Acopiara (acréscimo de 119 mm).

Ceará apresenta 105 municípios com indicativo de precipitações entre 7 horas de quinta-feira, 6, às 7 horas desta sexta-feira, 7. As pluviosidades concentraram-se principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Litoral de Fortaleza.

Conforme a previsão do tempo da Funceme, esta sexta-feira, 07, os maiores acumulados pluviais devem ocorrer principalmente no período vespertino nas macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Jaguaribana, Maciço de Baturité e parte norte do Sertão Central e Inhamuns.

O litoral da Capital tem possibilidade de precipitação fraca e isolada durante o fim da noite por conta da instabilidade proveniente do leste do Nordeste e do oceano.

Na faixa noturna origina-se áreas de instabilidade oriundas do Rio Grande do Norte e Paraíba, que devem avançar para a porção leste do Ceará, provocando chuvas e trovoadas isoladas na Jaguaribana.

Nestas madrugadas e manhãs, as pluviosidades potencializam-se nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, norte da Jaguaribana, Litoral Norte, Litoral do Pecém, no Sertão Central e Inhamuns e norte do Cariri, com intensidade variando de baixa à moderada.

Durante às tardes pode haver chuvas dispersas no Litoral Norte, Ibiapaba e parte norte do Sertão Central e Inhamuns. Durante as noites, os acumulados seguem isolados no Centro-Norte.



10 maiores chuvas por posto do dia

Tauá (Posto: FAZENDA CORISCO): 75 mm

Quiterianópolis (Posto: BAIXIO): 67 mm

Umirim (Posto: UMIRIM): 66.2 mm

Granja (Posto: TIMONHA): 62 mm

Granja (Posto: SAMBAIBA): 62 mm

Maranguape (Posto: ITAPEBUSSU): 60 mm

Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA): 60 mm

Acopiara (Posto: CAIXA): 60 mm

Acopiara (Posto: ACOPIARA): 59 mm

Granja (Posto: ADRIANOPOLIS): 52 mm

Ceará teve avisos de perigo para chuvas intensas



O perigo potencial passou por chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h). Inmet indicou que era baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.