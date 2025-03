Prefeitura de Quiterianópolis suspende aulas municipais após barragem transbordar

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ao todo, no Município, foram registrados 140 milímetros (mm) de precipitações desde o início de março de 2025.

A aulas presenciais da rede municipal de ensino do município de Quiterianópolis , a 409,27 km de distância de Fortaleza, foram suspensas devido às fortes chuvas. O decreto vale desta segunda-feira, 10, até a sexta-feira, 14.

Messias Pereira, secretário municipal de Obras, acompanhado de Joel Macedo, coordenador municipal de Defesa Civil, visitaram na sexta-feira, 7, as áreas afetadas pelas pluviosidades que vêm acometendo a comunidade.

As autoridades estiveram na região ribeirinha do rio Poti e na localidade Malhada da Areia, onde a parede de um açude de propriedade particular rompeu-se. Além disso, foi feita inspeção na represa da vila de Santa Rita, recém-construída.

Cuidados com os açudes

• Os proprietários devem manter as paredes de açudes limpas, livres de formigueiros, buracos ou rachaduras;

• O acesso aos reservatórios precisa estar em boas condições de tráfego, caso seja necessário o uso emergencial de máquinas;

• Os sangradouros devem estar limpos para facilitar a saída d'água.