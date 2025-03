Incrições para Vestibular 20025.2 da Uece seguem até 28 de março; veja como fazer

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-11-2024: Movimentação antes da prova, no local e entorno no vestibular da Uece - 1ª fase de 2025.1, para 42.968 candidatos inscritos no Campus Itaperi. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) oferta 2.258 vagas para o Vestibular 2025.2. Inscrições seguem até 28 de março, realizadas exclusivamente pela internet, no site www.cev.uece.br, por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 160,00. Acompanhe O POVO Educação e as últimas notícias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As provas da primeira fase acontecerão no dia 27 de abril, enquanto a próxima etapa será nos dias 25 e 26 de maio. Das oportunidades, 1.224 destinam-se para os cursos de Fortaleza e 1.034 para as unidades da Uece no interior do Estado, localizadas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Itapipoca, Iguatu, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

No ato da subscrição, o interessado deve indicar curso e escolher língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol). Os exames do nível inicial serão sobre conhecimentos gerais, de múltipla escolha, composta pelas áreas: ciências humanas (filosofia, geografia, história e sociologia); ciências da natureza e matemática (biologia, física, matemática e química); linguagens e códigos (educação física, idioma estrangeiro e língua portuguesa). Já o estágio seguinte é composto por quatro avaliações, incluindo redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do provável discente. Uece adota sistema de cotas Uece destina, pelo sistema de cotas, o percentual de 50% de vagas para os estudantes que satisfizerem, simultaneamente, as condições a seguir:

I. ter concluído os três anos do ensino médio regular em escolas públicas municipais, estaduais ou federais localizadas no Ceará; II. ser economicamente carente, ou seja, oriundo de família com renda mensal bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Os candidatos que foram contemplados com a isenção devem realizar a solicitação de inscrição também no período de 10 a 28 de março. Na mesma data, deverá ser enviada a documentação para as vagas reservadas para o Sistema de Cotas (PcD, preto, pardo, indígena, quilombola e cota social), digitalizada em PDF.