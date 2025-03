Uece lança edital para novo curso de doutorado

As inscrições abrem no dia 17 de março e seguem até o dia 21 do mesmo mês; Serão 30 vagas distribuídas entre quatro categorias

O curso tem vários objetivos como: formar profissionais de alto nível para o exercício do ensino e da avaliação no campo das políticas públicas, e formação de profissionais poli competentes nas mesmas áreas.

Segundo a Andréa Luz, coordenadora do curso, a formação possui um currículo interdisciplinar e metodologias inovadoras, que busca capacitar líderes aptos a enfrentar os desafios contemporâneos com soluções criativas e baseadas em evidências.

Além disso, a formação visa levar ao grau de Doutor em Planejamento de Políticas Públicas os que cumpriram todas as exigências regimentais do curso.

Saiba mais sobre a inscrição

As inscrições abrem no dia 17 de março, às 8 horas e finalizam no dia 21 do mesmo mês, às 17 horas. Este é o tempo que os interessados na formação terão para se inscrever.

A inscrição deve ser feita através do site do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (Iepro) da Uece, e o manual de inscrição, com mais detalhes, pode ser acessado aqui.

O boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250,00, deve ser gerado no mesmo site.