Hospital da Uece começa a funcionar em fevereiro com oncologia, afirma Elmano

Hospital Universitário da Uece contará com alas para atendimentos oncológicos e vasculares / Crédito: Samuel Setubal

De acordo com o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a abertura do hospital disponibilizará serviços novos, incluindo atendimentos oncológicos e vasculares. "Em fevereiro, nós já estamos vendo a data, mas teremos a abertura de serviços do Hospital Universitário da Uece. Serviços que afetam muito a situação da população", afirma.